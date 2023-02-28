Штурмовали алкогольные магазины: празднование 23 февраля не пережили десятки окупантов
На день защитника вражеской родины российские захватчики массово устраивали гулянья, почти повсеместно заканчивавшиеся драками, стрельбой и резней. После празднования сакрального для себя дня потери путинских войск существенно увеличились.
По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российское командование сначала пыталось подсчитать, сколько окупантов не пережили ночь с 23 на 24 февраля, однако когда поняли масштабы явления, решили скрыть цифры от своего руководства. Генералы хоть и сами склонны к употреблению алкоголя, но требуют от солдат соблюдения сухого закона.
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Впрочем, борьба российских офицеров с водкой и пьянством внутри своего войска не приводит ни к чему, поскольку львиная часть оккупантов имеют серьезную зависимость. Кроме того, захватчики заливаются спиртными напитками и употребляют наркотики, чтобы погасить чувство звериного страха.
Единственный штурм, в котором российская армия способна победить
- Безумную охоту за бутылками разного литража российские террористы устроили по всем оккупированным городам еще утром 23 февраля. Хотя некоторые захватчики начали празднование еще накануне.
- Кроме обычных мобилизованных и контрактников также присоединились зеки и наемники из группы Евгения Пригожина. Они нашли выход из сложной ситуации и решили обносить магазины в поисках крупнокалиберных стеклянных "снарядов", после чего "героически" усеяли своими телами подворотни Покровского и Владимировки.
- Аналогичную картину можно было наблюдать в Донецке, Макеевке, Чистяково, Снежном, Шахтерске, Алчевске, Попасной и вообще в большинстве населенных пунктов оккупированного Донбасса и Юга Украины.
- Не имея существенных успехов на поле боя, российская армия устроила решительный штурм всех магазинов и заведений, где можно разжиться хоть чем-нибудь алкогольным. Это вполне понятно, что после обильного заливания всего горящего в свои глотки, ко многим оккупантам пришел зеленый змей. И эту битву многие россияне проиграли без всяких шансов.
Так, в Донецке один из мобилизованных решил отомстить своим товарищам по оружию за регулярные избиения и оскорбления и нанес им в совокупности более 50 ударов ножом. Интересный инцидент произошел в Горловке, где семеро принудительно набранных в орду мужчин пьяніми забили насмерть своего командира. После этого эта же компания продолжила праздновать, будто вообще ничего не произошло. В Шахтерске двое захватчиков решили ночью ограбить магазин, но попали в смертельное ДТП, когда возвращались на место гуляния.
А вот в Алчевске преступники из взвода одного из подразделений непонятно где раздобыли изготовленную из метанола контрафактную водку. В итоге двое из 16 россиян умерли от отравления, а еще семеро полностью потеряли зрение.
Кроме того, проредил ряды оккупантов один из местных террористов в Луганске. Боевик так называемой "ЛНР" пристрелил двух россиян, смеющихся над ним из-за кавказского происхождения.
В целом 23 февраля у российских боевиков прошло очень "весело" и насыщенно. После празднований в больницы Донбасса для откачки и детоксикации попали около сотни оккупантов. Многих из них спасти медики не смогли.
Родственники умерших проиграли в лотерею
Совершенно понятно, что командование российскими войсками, понимая, что все умершие от водки должны погибнуть на поле боя, решили наказать всех их родственников. Паркетные генералы приказали, чтобы у захватчиков в документах было отмечено, что они умерли именно в результате алкогольного опьянения и не на оккупированной украинской территории, которая является зоной боевых действий, а где-то в России.
Это значит, что даже в том случае, если родственники умерших и получат их тела, ни на какие компенсации от государства претендовать они не смогут. Вполне понятно, что деньги из российского бюджета действительно как раз выделят, но они просто осядут в карманах военного руководства. Потому что дочери Шойгу и его зятю нужно на какие-то деньги отдыхать на зарубежных курортах, а какая-то вдова из условного Челябинска может и дальше влачить свое жалкое существование без денег.
Тем более, что отсутствие средств у россиян приводит к их асоциальному поведению, а это как раз помогает таким, как тувинский спасатель, пополнять ряды своей армии и дальше воровать миллионы, которые государство выделяет для их содержания. Такой вот круговорот окупантов в природе, во время которого они превращаются в перегной, а всевозможные российские чиновники только богатеют.