Россия вторично ударила по университету в Харькове: правоохранители назвали цель
В воскресенье, 5 февраля, россияне двумя ракетами С-300 ударили по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова. Одна ракета повредила центральный корпус, другая привела к разрушениям в других корпусах.
Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Россияне продолжают свою террористическую тактику, направленную против мирного населения.
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Правоохранительные органы и власть убеждены, что удар по учебному заведению – это очередной акт запугивания и террора.
Россияне хотят сломать боевой дух харьковчан
Враг пытается повлиять на местное население и запугать.
Говорят, что это очередной теракт по городу, чтобы сломать боевой дух, чтобы отвлекать наших военных, заставить их волноваться.
– добавила Черненко.
Корреспондент подчеркнула, что на территории университета нет никаких военных объектов, там находятся только корпуса учебного заведения, а рядом расположены жилые дома.
Известно, что на место разрушений приходили внука и правнука архитектора Алексея Бекетова, в честь которого назван университет. Они сообщили, что здания, которые являются наследием архитектора, восстановятся, главное, чтобы были живы люди.
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Обстрел университета в Харькове: детали
- 5 февраля около 8.30 утра россияне обстреляли двумя ракетами центр города Харькова.
- Также серьезные разрушения получили 10 домов, расположенне рядом. Травмы получил охранник учебного заведения. Других пострадавших нет, потому что обучение в университете проводится дистанционно.
- Среди жителей домов трое пострадавших – 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 и 83 года.