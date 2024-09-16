Однако россияне не оставляют попыток захватить Покровск. Хотят они это сделать в обход. Подробнее о ситуации на Покровском направлении 24 Каналу рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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Где враг сконцентрировал свои силы

Самые сложные бои и в дальнейшем происходят на Покровском направлении. Несмотря на то, что ситуация, по словам Владимира Зеленского, несколько выровнялась, оккупанты продолжают давление.

Ситуацию мы характеризуем как напряженно-контролируемую. Я бы сказал очень напряженную. Очень большая концентрация БпЛА врага в небе, которая практически не позволяет спокойно перемещаться, как это было даже месяц назад,

– отметил Сергей Цехоцкий.

На сегодня передвигаться без средств радиоэлектронной борьбы почти невозможно, ведь российские оккупанты тщательно следят за любым перемещением.

"Хочу подчеркнуть, что особо ничего не изменилось. Противник давит и постоянно проводит разведку боем, пытаясь пробить нашу оборону. Идут постоянные пехотные штурмы. За месяц уже было две попытки штурма тяжелой бронетехникой. ...Они пытались "в лоб" штурмовать на Покровск, получили "по зубам" и поняли, что надо обходить", – заметил офицер.

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Поэтому сейчас, по словам военного, оккупанты сосредоточили свои силы южнее Покровска – в направлении Селидово и Курахово.

Где расположено Селидово: смотрите на карте