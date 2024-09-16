Проте росіяни не полишають спроб захопити Покровськ. Хочуть вони це зробити в обхід. Детальніше про ситуацію на Покровському напрямку 24 Каналу розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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Де ворог сконцентрував свої сили

Найскладніші бої й надалі відбуваються на Покровському напрямку. Попри те, що ситуація, за словами Володимира Зеленського, дещо вирівнялась, окупанти продовжують тиск.

Ситуацію ми характеризуємо як напружено-контрольовану. Я б сказав дуже напружену. Дуже велика концентрація БпЛА ворога у небі, яка практично не дозволяє спокійно переміщатися, як це було навіть місяць тому,

– зазначив Сергій Цехоцький.

На сьогодні пересуватися без засобів радіоелектронної боротьби майже неможливо, адже російські окупанти ретельно стежать за будь-яким переміщенням.

"Хочу наголосити, що особливо нічого не змінилося. Противник тисне та постійно проводить розвідку боєм, намагаючись пробити нашу оборону. Йдуть постійні піхотні штурми. За місяць вже було дві спроби штурму важкою бронетехнікою. ...Вони намагалися "в лоб" штурмувати на Покровськ, отримали "по зубах" і зрозуміли, що треба обходити", – зауважив офіцер.

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Тож зараз, за словами військового, окупанти зосередили свої сили південніше від Покровська – в напрямку Селидового та Курахового.

Де розташоване Селидове: дивіться на карті