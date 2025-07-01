Оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожского направления

На оккупированной части Запорожья зафиксировали большой отвод российских сил. Предполагают, что Россия стремится сформировать подкрепление для своих сил на Сумщине.

Колонны с российскими оккупантами покинули территорию Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрющенко Time.

Смотрите также "Об этом узле почему-то молчат": Андрющенко назвал основные логистические артерии российской армии

Россияне перебрасывают силы с Запорожского направления

По словам Петра Андрющенко, российские грузовики с живой силой массово двинулись в Мариуполь, а дальше в Таганрог и Ростов.

На видео зафиксировали 20 грузовиков с Росгвардией, а также микроавтобусы "Газель" с российскими военными.

Скорее всего, в Таганроге эти силы пересели на железную дорогу.



Оккупанты перебрасывают технику из Запорожской области / Андрющенко Time

Андрющенко предположил, что это может быть формированием подкрепления для сил оккупантов нп Сумщине. Там ситуация для вражеского наступления складывается не лучшим образом. С учетом усиления позиций Украины и ослабления россиян на Сумщине, это может быть попыткой оккупантов изменить ситуацию.

В составе перемещенных сил очень разные подразделения, в частности кавказцы.

Российская колонна движется по югу Украины в сторону России: смотрите видео