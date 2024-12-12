Хотят усилить наступление: оккупанты перебрасывают технику из Крыма в Запорожскую область

Россияне перебрасывают свою технику из временно оккупированного Крыма в Запорожскую область. Они хотят усилить свои наступательные действия.

Оккупанты перебрасывают военную технику из Крыма в Запорожскую область. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Заметили значительное количество техники

Агенты движения "Атеш" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники. Она двигалась по трассе на север Крыма.

Агенты предполагают, что, вероятно, колонна направляется в сторону временно оккупированной Запорожской области, где россияне ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их.

В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики,

– говорится в сообщении.

В Крыму заметили российскую технику: смотрите фото

В то же время там отметили, что всю необходимую информацию уже передали соответствующим службам.