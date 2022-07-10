россияне перегоняют комплексы "Точка У" в Луганской области: могут готовить провокации

В сети появилось видео, на котором видно, как россияне перегоняют ракетные комплексы "Точка У" на временно оккупированной территории Луганской области. Вероятно, они готовят новые провокации.

Соответствующее видео опубликовал активист Сергей Стерненко. Пока пропагандисты врут, что таких комплексов на вооружении у россии нет, оккупанты перегоняют их в Луганской области.

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Вероятно, россияне готовят новые провокации

Перемещение ракетных комплексов может означать подготовку оккупантов к очередным провокациям. К сожалению, такие случаи уже были, когда россияне атаковали "Точкой У" мирные украинские города и пытались обвинить в обстреле именно Украину. Оккупанты постоянно врали, что этот комплекс есть только в Украине, а у россии его нет.

Перемещение комплексов "Точка У" в Луганской области: смотрите видео

Обстрел вокзала в Краматорске

Наиболее трагической провокацией россиян был ракетный обстрел вокзала в Краматорске, который был переполнен людьми, ожидавшими эвакуационный поезд.

Российские оккупанты 8 апреля запустили ракеты "Точка У" из временно оккупированного Шахтерска. На запущенной ракете оккупанты написали "За детей".

В результате удара погибли 52 человека, а еще более 100 получили ранения. В Офисе Президента отмечали, что оккупанты прекрасно знали, что на вокзале много людей и целенаправленно атаковали именно туда.

Однако сами же оккупанты поспешили создавать бестолковые фейки. Одним из таких стало оправдание, что у россии якобы "Точки У" на вооружении нет. Однако на параде 9 мая 2021 года этот ракетный комплекс проезжал по центру москвы.