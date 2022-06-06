Россияне перегруппируют корабли в Черном море: риск высадки десанта остается

Ночь в Одессе прошла спокойно. Однако враг перегруппировывает силы в Черном море, в частности, отвел некоторые корабли в пункты базирования во временно оккупированном Крыму.

Россияне могут нанести до 12 ударов крылатыми ракетами. Подразделения ВСУ готовы к отражению атак. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Внимание Российских кораблей с ракетами "Калибр" стало больше, – Братчук о рисках ракетных ударов

Корабли черноморского флота продолжают перегруппировку. В Черном море враг покинул корабль и подлодку, снаряженные крылатыми ракетами, и несколько больших десантных кораблей.

– отметил Братчук.

Он подчеркнул, что риск высадки морского десанта сохраняется, но украинские военные не зафиксировали подготовки врага к активной фазе десантной операции.

Ситуация в Черном море

Еще 2 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братсук сообщал, что риски ракетных ударов российских оккупантов с Черного моря увеличиваются. Там снова появляются вражеские корабли, имеющие на борту "Калибры".

Одесситов просят не ходить на пляж, потому что даже побережье может быть линией обороны. Большинство пляжей области заминированы.

Кроме того, на побережье Черного моря регулярно выбрасываются морские мины. В частности , вражескую мину выбросило на берег 14 мая . Впоследствии 16 мая – еще две .

Также российские кафиры пытаются укреплять свой плацдарм на острове Змеиный.

К слову, вчера, 5 июня, жители Одесской области сообщали о звуках взрывов. Однако впоследствии стало понятно, что по соседней Одессе области – Николаевской.

4 июня обстрелы Одесщины все же были. Утром они нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования.

Российских кораблей с ракетами "Калибр" стало больше в Черном море: смотрите видео