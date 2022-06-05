Он сообщил, что российские войска нанесли ракетные удары по столице Украине, а также по соседней с Одесской области – Николаевской.

Важно Утром российская крылатая ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

Однако следует помнить, что вероятность ракетных атак врага все еще остается высокой.

Те взрывы, которые вы слышали сегодня, шли со стороны моря. Они были связаны с соседним регионом. С ракетным обстрелом там,

– рассказал Сергей Братчук.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в городе. В частности, писали, что в Одессе слышен запах гари.

Кроме того, Сергей Братчук напомнил, что в области постоянно проводится контрдиверсионная работа. Все задержанные проверяются на причастность к диверсионно-разведывательным группам и определенной антиукраинской деятельности.

Какая ситуация в Одессе: последние новости

Российские войска продолжают обстреливать Одесскую область. Утром они нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования. Об этом сообщили 4 июня в оперативном командовании "Юг". Пуск ракеты Х-59 совершили из самолетов стратегической авиации.

Бывшая редактор российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова приехала в Одессу и назвала ее "родной". В Одесской ОВА уже отреагировали на визит российской журналистки.

Появляется все больше несчастных случаев из-за взрывов на минах. Местные власти Одессы неоднократно призывали людей не купаться на пляжах.

Руководитель одного из местных благотворительных фондов поставлял товары военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесчины, но они не попадали на нужды обороны.

Утром 4 июня оккупанты нанесли удар по Одесчине. Предварительно есть двое раненых. Крылатая ракета поразила территорию сельскохозяйственного предприятия и склады. Спасатели потушили огонь в здании, возникшем в результате удара, и показали фото разрушений.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Путину согласовать в ООН резолюцию по разблокированию порта Одессы. В то же время россияне заинтересованы только в том, чтобы мы сняли оборону Одессы и разминировали эту акваторию, чтобы высадить там десант.

Российские оккупанты на Юге пытаются компенсировать неспособность создания новых ударных группировок. Именно поэтому враг атаковал наши позиции с вертолетов.

В Одесской ОВА призвали не приближаться к подозрительным предметам: смотрите видео