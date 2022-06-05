Він повідомив, що російські війська завдали ракетних ударів по столиці Україні, а також по сусідній до Одеси області – Миколаївській.

Важливо Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Проте потрібно памʼятати, що імовірність ракетних атак ворога все ще залишається високою.

Ті вибухи, які ви чули сьогодні, йшли збоку моря. Вони були повʼязані із сусіднім регіоном. З ракетним обстрілом там,

– розповів Сергій Братчук.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в місті. Зокрема, писали, що в Одесі чути запах гару.

Крім того, Сергій Братчук нагадав, що в області постійно проводиться контрдиверсійна робота. Усі затримані особи перевіряються на причетність до участі у диверсійно-розвідувальних групах та певну антиукраїнську діяльність.

Яка ситуація в Одесі: останні новини

Російські війська продовжують обстрілювати Одеську область. Вранці вони завдали удар крилатою ракетою повітряного базування. Про це повідомили 4 червня в оперативному командуванні "Південь". Пуск ракети Х-59 здійснили з літаків стратегічної авіації.

Колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "рідною". В Одеській ОВА вже відреагували на візит російської журналістки.

З'являється все більше нещасних випадків через підірвання на мінах. Місцева влада Одеси неодноразово закликала людей не купатися на пляжах.

Керівник одного з місцевих благодійних фондів постачав товари військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одещини, але вони не потрапляли на потреби оборони.

Зранку 4 червня окупанти завдали удару по Одещині. Попередньо, є двоє поранених. Крилата ракета вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади. Рятувальники загасили вогонь у будівлі, який виник внаслідок удару, й показали фото руйнувань.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Путіну погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси. Водночас росіяни зацікавленні лише виключно в тому, щоб ми зняли оборону Одеси та розмінували цю акваторію, щоб висадити там десант.

Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів.

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