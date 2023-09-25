Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он отметил, что такие явления уже происходили и раньше, передает 24 Канал.

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Штупун высказался о переодевании россиян на фронте

Александр Штупун отметил, что он не назвал бы переодевание россиян в форму наших военных на фронте. В основном это связано с отсутствием у оккупантов большого количества этой формы.

Скажем так, специфические какие-то подразделения где-то по своей инициативе, где-то, возможно, по приказу действуют, потому что формы нашей у них, я так понимаю, немного, поэтому массовым явлением это назвать нельзя,

– сказал спикер.

В то же время, Штупун подчеркнул, что периодически еще с начала широкомасштабного вторжения такие нарушения законов ведения войны фиксировались и под Черниговом, и возле Киева, и в Луганской области. Спикер отметил, что таким образом враг диверсионно пытается проникнуть в тыл нашей армии и дестабилизировать там ситуацию.

В заключение он заверил, что наши военные имеют механизм того, как отличить "своего от чужого". Поэтому такие попытки врага не приведут ни к какому результату захватчикам.

Что известно о переодевании россиян на Таврическом направлении