Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що такі явища вже відбувалися й раніше, передає 24 Канал.

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Штупун висловився про переодягання росіян на фронті

Олександр Штупун зазначив, що він не назвав би переодягання росіян у форму наших військових на фронті. В основному це пов'язано з відсутністю в окупантів великої кількості цієї форми.

Скажімо так, специфічні якісь підрозділи десь за своєї ініціативи, десь, можливо, за наказом діють, бо форми нашої в них, я так розумію, небагато, тому масовим явищем це назвати не можна,

– сказав речник.

Водночас Штупун підкреслив, що періодично ще з початку широкомасштабного вторгнення такі порушення законів ведення війни фіксувалися і під Черніговом, і біля Києва, і на Луганщині. Речник зазначив, що таким чином ворог диверсійно намагається проникнути в тил нашої армії та дестабілізувати там ситуацію.

Наостанок він запевнив, що наші військові мають механізм того, як відрізнити "свого від чужого". Тому такі намагання ворога не призведуть до жодного результату загарбникам.

Що відомо про переодягання росіян на Таврійському напрямку