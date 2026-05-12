Понять, кто погиб в 2022 году, больше невозможно: что натворили россияне в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе враг переработал демонтированные дома в 100 тысяч тонн щебня. Сейчас его заново используют для строительства, но там не говорят об одной проблеме.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что 100 тысяч тонн щебня от демонтированных домов сложно себе представить. Фактически это было много насыпей, которые были выше 9-этажных домов.

Что не так с этим щебнем?

Уже сейчас от этих насыпей фактически ничего не осталось. Враг использовал их для строительства куска трассы Новоазовск – Мариуполь, насыпи будущей железной дороги и объездной дороги. Их не волнует, что в этом щебне фактически похоронено огромное количество человеческих тел.

Чем это сложно для нас? Под завалами в переработке, кроме 100 тысяч тонн нашей жизни, похоронено много тел погибших мариупольцев. Теперь окончательно даже нет шансов узнать, сколько людей погибло и кто они. Была возможность хотя бы найти какие-то образцы ДНК. Но все, ничего не осталось,

– рассказал Андрющенко.

Оккупационная администрация зарабатывает на этой горе щебня. Они продают материал строителям из Ростовской области.

Это уже очередное мародерство не знаю какого уровня. До какого предела бесчеловечности они дошли,

– подчеркнул Андрющенко.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе?

Россияне оккупировали Мариуполь весной 2022 года после длительной осады города. "Азов" и другие украинские подразделения героически вели бои на территории "Азовстали" до 20 мая. Фактически город находился в полной блокаде и под постоянными обстрелами еще с марта 2022 года.

Недавно в 1 корпусе НГУ "Азов" сообщили, что имеют возможность с помощью разведывательных комплексов патрулировать дороги в Мариуполе. Там наши защитники выбивают логистику россиян. Они обнародовали видео, как уничтожают военные грузовики в городе. Это происходит на расстоянии 160 километров от линии соприкосновения.

В начале мая украинские беспилотники попали в склад беспилотных систем российского подразделения "Рубикон". Там практически всё выгорело дотла.

Россия пыталась отпраздновать 9 мая в Мариуполе

Оккупанты пробовали провести торжества к 9 мая в Мариуполе. Однако значительной поддержки от местного населения они не получили. Тамошние захватчики и некоторые из пророссийски настроенного населения пытались провести автозабег, но оккупационная администрация не позволила им этого сделать. Там опасались атак украинских дронов.

В Мариуполе есть места, где традиционно люди собирались на 9 мая по зову сердца. Но на этот раз там было пусто.