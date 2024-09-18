ВСУ отрезали врага от логистики возле Липцов: россияне перешли в оборону, – ОТУВ Харьков

Силы обороны укрепили позиции в районе Липцов Харьковской области. Оккупанты были вынуждены перейти в оборону и остались без логистических поставок.

Сейчас самая сложная ситуация в Харьковской области сохраняется в Волчанске. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТУВ Харьков Виталий Саранцев, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в районе Липцов

Саранцев сообщил, что в районе Липцы-Глубокое наблюдается определенное затишье со стороны врага, но это не означает, что он отказался от своих планов. Российские войска укрепляют позиции, проводят фортификационные работы, привлекают дополнительные силы и пытаются наладить логистическое обеспечение.

Впрочем, на этом направлении у врага возникают сложности, поскольку украинские силы активизировали свою деятельность, что усложнило логистическое обеспечение передовых позиций противника.

По словам Саранцева, в районе Липцов противник сосредоточил пехотные подразделения для штурмовых и наступательных операций.

Он также подтвердил случаи отравлений среди оккупантов из-за проблем с логистикой.

"В течение нескольких дней личный состав противника, который находится на передовых позициях, не получает ни провианта, ни воды. Из-за чего вынужден переходить на "подножный корм". Они вынуждены пить воду из ручьев или из колодцев", – рассказал спикер.