Сетки на мостах – это абсурд: интервью авиаэксперта об ошибках в обороне Киевщины и остатках ракет в России

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о новых угрозах со стороны российских дронов и об эффективности украинской ПВО. Он объяснил, почему сетки на мостах Киева не спасут от "Шахедов", и развеял мифы о модернизации вражеских ракет.

Россия продолжает искать новые способы обойти украинскую противовоздушную оборону, а вместе с развитием дронов меняются и подходы к их перехвату.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о новых угрозах со стороны российских дронов, эффективности украинской ПВО и проблемах с баллистическими ракетами. Также он объяснил, почему сетки на мостах Киева не защитят от "Шахедов", как автоматические турели и дроны-перехватчики могут изменить борьбу с воздушными целями и что происходит с российскими "Кинжалами"

Существует ли противодействие реактивным "Шахедам" и помогут ли сетки на мостах?

Украина начала сбивать больше реактивных беспилотников, которые сейчас долетают до Киева и Киевской области. Однако Россия модернизирует эти "Шахеды", и сейчас их скорость может достигать 800–900 км/ч. Есть ли сейчас средства противодействия? И насколько это серьезная для нас опасность?

Первое, что мне очень нравится, – это то, что Евгений Хмара заявил, что дроны, реактивные или нереактивные, не должны залетать в город. Потому что когда они залетают, это проблема для города, он начинает замирать.

Тревоги, перекрытие мостов, останавливается экономическая жизнь, нельзя подписать документы. Кабмин сидит в убежищах, бизнес сидит в убежищах. Начинается то, что хотел добиться Путин.

К такому коллапсу власть добавляет негатива своими коррупционными историями, непонятными назначениями, непонятными решениями. И все это вызывает недовольство. То есть здесь власть, так сказать, помогает в реализации идей Путина.

Меня сегодня поразила история о закрытии Северного моста сетками. Я смеялся и так хотел увидеть этого человека, который это предложил.

Северный мост Киева в сетках / Укринформ

Я бы привел такую простую логику. Если у нас "Герань-5" летит со скоростью 600 километров в час, ее вес известен – 850 килограммов. Возьмем обычную физику: mv²/2. Это кинетическая энергия этой ракеты. Получаем 8 мегаджоулей.

Что такое 8 мегаджоулей? Чтобы было понятно: автомобиль весом 1,5 тонны едет со скоростью 100 километров в час, врезается в такую сетку – у него энергия 0,58 мегаджоулей. А здесь 8 мегаджоулей. То есть нужно 12–15 таких автомобилей, чтобы эта сетка выдержала.

Может ли такая сетка выдержать 15 автомобилей?

Это просто способ отработать какие-то деньги. Вот интересно выяснить, по какому контракту, по какой цене. Я так прикинул: по деньгам, если там 500 метров, то где-то на уровне 7 миллионов гривен. Думаю, журналисты узнают.

Я просто думаю, что это же как-то согласовывалось с военными. Если у нас Рада обороны Киева, когда россияне нанесли удар по Южному мосту, то они собрались и долго думали, на кого же возложить ответственность, и решили: "Надо возложить на экспертов". Вот будем спрашивать экспертов. Если эксперт скажет, что все нормально, тогда мы будем действовать.

И тут же придумали вот что: мы будем бороться, будем наводить понтонные переправы, копать туннели под Днепром. Я не знаю, какие люди там собрались, чем они там собираются заниматься.

Полное интервью Константина Криволапа: смотрите видео

Мне нравится решение Хмары. Дроны не должны залетать. Не нужно бороться с последствиями, нужно бороться с причинами. Причины в воздухе, причины в нашей слабой системе обнаружения, которая не позволяет полностью понимать, что происходит в воздушном пространстве.

Вопрос об автоматическом распределении целей. А эти автоматические турели – они уже последний рубеж, понимаете? То есть мы же сейчас видим, что за последние два дня в Киев стало значительно меньше залетать. А дронов там существенно меньше не стало, хотя их количество немного уменьшилось, но существенного уменьшения не произошло. Их просто перехватывают, уничтожают на подступах к Киеву.

А вот когда дрон все-таки залетает и добирается до моста, там уже стоят автоматические турели с искусственным интеллектом. Человек не успеет, а автоматическая турель успевает. И тогда происходит окончательное уничтожение. Поэтому эта система эффективна.

И сейчас мы платим за это значительные деньги, потому что перехват с помощью авиации – это дорогое удовольствие. Чтобы было понятно: "Бандероль" оценивается в 150–300 тысяч долларов. "Герань-5", "Герань-4" – где-то 100–150 тысяч долларов.

Когда мы перехватываем ракетой, старой, дешевой Sidewinder, уже сейчас ее цена перевалила за 300 тысяч. Когда мы сбиваем с помощью MICA, французской ракеты на "Миражах", там тоже где-то такого же уровня цена. Я уже не говорю о ракетах AIM-120, которые стоят под миллион долларов.

Далее нужно понимать, что когда стреляют пушки, это получается довольно эффективная система, но у нее есть такая проблема с самолетом, потому что если ты летишь в хвост этому дрону, то осколками можешь поразить самолет. И могут возникнуть проблемы.

То есть мы ждем, когда у нас появятся автоматизированные системы обнаружения. Сам по себе дрон еще что-то не решает. Дрон-перехватчик сам по себе еще что-то не решает. Появляются автоматизированные системы, появляются системы автоматического распределения целей.

Над этим давно работают. Просто эти разработки были, знаете, немного заморожены. Эти турели уже год как существуют. Их просто государство не принимало на вооружение, а они уже существуют. Они уже находятся в серийном производстве.

Так вот, сейчас будет происходить постепенная передача этих возможностей, авиация будет заменяться реактивными дронами. В том темпе, в котором будем обучать людей, когда начнем получать серийное производство этих дронов. И будут появляться небольшие зенитные ракеты. Они тоже давно разрабатывались, и я, как эксперт, участвовал в экспертизе некоторых образцов. Они тоже есть. Нужно немного времени.

Поэтому я хочу сказать, что такой ситуации, когда вообще все остановится, жизнь замернет, ничего подобного не будет. Будет тяжело, не будет легко. Нас будут обстреливать баллистическими ракетами, будем смотреть, на что способна наша власть и смогла ли она защитить.

Эксперты говорят, что защитили неплохо, многое защитили. Говорят, что дифференцировали многое. Посмотрим. Но не нужно терять ум и ни в коем случае не паниковать, психологически не находиться в таком сложном состоянии, потому что именно это хочет сделать с нами Путин, а мы не можем поддаваться, потому что мы украинцы.

Как Украина защищается от крылатых ракет и баллистических ракет?

Действительно ли Россия накапливает ресурсы для нового массированного удара по Украине? Насколько опасна модернизация "Искандеров" и смогут ли они угрожать даже Польше?

Это порождение российских нарративов, ужасов, и мы как раз помогаем их раздувать, мы эту чепуху повторяем, понимаете?

С "Украинки" передислоцируют шесть " самолетов Ту-95 ", это почти все, что у них осталось в строю. Недавно один самолет разбился.

В лучшем случае, если они "выпрыгнут из штанов", запустят по четыре ракеты с одного самолета. Это серьезная нагрузка. 6 на 4 – 24 крылатые ракеты. Мы опасались по 100 крылатых ракет.

У нас есть NASAMS, у нас есть IRIS-T, у нас есть наши установки С-300, у нас есть ракеты, которые мы переделали с помощью американцев и которые позволяют использовать старые ракеты с новыми системами наведения. Там их пока не так много, но они уже начали их получать. У нас есть те же самые ПЗРК.

Я вам скажу, что даже эти автоматические турели, если они и не смогут полностью сбить крылатую ракету, то могут ее серьезно повредить. Потому что система Skynex сейчас уже выпускается Rheinmetall, а раньше это была швейцарская компания Oerlikon.

Так вот, 30-миллиметровыми снарядами они просто разбивают эти ракеты, 12 целей одновременно просто в щепки. Так вот, что касается крылатых ракет, я не сильно волнуюсь, потому что у нас достаточно средств.

Что касается баллистики, то с баллистикой у нас, как всегда, есть проблемы, но мы же сейчас как-то сбиваем, и не случайно мы пытаемся решить вопрос даже о сбивании с помощью ракет PAC-2. То есть сбивать баллистические ракеты можно чем угодно, но с разной вероятностью.

Вероятность сбивания ее банкой с огурцами составляет 0,1 миллионной. А вероятность сбивания ракетой PAC-3 MSE где-то в пределах 80–85%. Мы вообще стреляем одной ракетой и сбиваем, потому что научились.

А дальше приезжал Фридрих Мерц. И приезжал не случайно. Я так думаю, что говорили о двух основных системах.

Одна система, которая называется Freyja, потому что приехали Diehl Defence и Hensoldt. Это две компании, которые будут активно участвовать: одна в качестве поставщика радаров, а Diehl Defence – это головка самонаведения для ракеты, на базе которой будет создаваться весь этот европейский баллистический щит.

И второе направление – это дроны-перехватчики. Руководители этих компаний приезжали вместе с Мерцем для того, чтобы подписать соответствующие соглашения.

Далее мы получили некоторое количество ракет для комплексов PAC-2. Они сбивают с вероятностью 30–35 %, но они сбивают баллистические ракеты. И мы видим, что некоторые удары баллистическими ракетами мы пропускаем, мы не можем все защитить, просто не хватает.

Но ключевые моменты, касающиеся именно энергетических узлов, – это те места, где у нас могут быть слабые позиции, потому что россияне сейчас будут наносить удары, начиная с центров передачи электроэнергии за рубежом. И они же в своих попытках хотят наносить удары по узлам передачи электроэнергии от атомных электростанций. Но там у нас тоже есть защита. Люди, которые этим занимаются, говорят, что мы многое сделали, и эксперты отмечают, что там проделана немалая работа.

Что касается самой энергетики Киева, то хотя у нас в основном были четвертая, пятая и шестая ТЭС, то, судя по всему, они сейчас существенно дифференцированы. Многие предприятия подключились к системе, в частных домах уже установили солнечные панели, дизель-генераторы и инверторы, и там тоже как-то решали этот вопрос.

То есть такой темноты, как была зимой 2022 года, уже не будет. Но легко не будет, точно. Это однозначно. Поэтому я смотрю на это довольно оптимистично.

Мифы о модернизации "Искандера", куда делся "Кинжал" и угрозы Западу

Теперь то, что касается "мощного Искандера", которым россияне пугают всю Европу. Все считали, и это было почти аксиомой, что ракета ""Искандер"" может летать на 500 километров. Но оказалось, что нет ни одного случая, когда можно было бы подтвердить такую дальность. Максимальная дальность составляла 390.

И если брать аналоги, например северокорейскую ракету KN-23, то они доказали ее дальность. Немного увеличили диаметр, увеличили размеры этой ракеты. По сути она осталась "Искандером". Но она немного другая, немного длиннее, немного больше.

Там дальность была заявлена как 800 километров. Но я тоже не встречал ни одного источника, который бы с какой-то достоверностью подтверждал такую дальность.

А ракету "Кинжал" вообще перестали использовать, сняли с вооружения, хотя самолетов там у них еще шесть осталось, но они же уже не используют их, потому что поняли, что просто наша система РЭБ эти "Кинжалы" куда-то отправляет, туда, куда бумеранги не попадают.

– Константин Криволап, авиационный эксперт.

То, что Львов будут атаковать дронами – это, я думаю, реальность. Это нужно понимать. Они будут сейчас залетать в Луцк и в Ровно и будут терроризировать эти города. Мне ясно, что они останавливаться не будут.

Вот сегодня поступило сообщение, что пять ракет уже залетели, "Бандероли" залетели уже в Молдову. И это то, о чем мы говорили, что рано или поздно они пойдут против НАТО.

Я думаю, Путин не пойдет. Он еще боится этого. Может, когда-нибудь в ходе войны пойдет, но сейчас – нет. А вот у Молдовы такая территория, которая им якобы удобна. А чем Молдова может ответить России? Чем?

И поэтому они будут устраивать эти провокации, демонстрировать, запугивать население, чтобы все там думали: "Ой, какой кошмар – эти россияне".

Я думаю, что мы будем их бить так, что они просто будут сходить с ума. Когда Зеленский говорит: "Будем бить, как и били, но не будем бить по гражданскому населению". Я, честно говоря, всегда был гуманистом, но в этой ситуации после таких заявлений Путина и когда россияне еще радуются нашим жертвам, ударам по клиникам, я думаю, это нужно только сжигать. Лоботомия здесь даже не поможет.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.