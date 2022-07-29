россияне перевозят иностранных пленных с херсонского направления на Донбасс, чтобы там казнить

россияне держат иностранных легионеров в плену и присуждают им смертную казнь за участие в войне на стороне Украины. Известно, что пленных иностранцев перевозят для этого в Донбасс с других оккупированных территорий.

Об этом 24 канала рассказал Дамьен Магру – спикер Интернационального легиона Украины. Он подчеркнул, что есть проблемы с установлением местонахождение пленных иностранных военных.

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По его словам, россияне перевозят иностранных пленных с разных оккупированных территорий в Донбасс.

Есть теория, что это делают для того, чтобы им могли объявить смертную казнь. И это очень беспокоит – что военных перевозят против их воли в другой регион. Но это военное преступление,

– объяснил Дамьен.

Он говорит, что есть большая проблема с тем, чтобы установить, где находятся пленные иностранцы и как к ним относятся.

Юрист и спикер подчеркнул, что важно вернуть всех легионеров, попадающих в российский плен. Над этим уже несколько месяцев трудятся на уровне высшего руководства государства.

"Меня больше всего волнует не работа над процедурами обмена, потому что я уверен, что чиновники делают для этого все необходимое. А меня больше всего волнует вопрос о статусе этих военнопленных иностранцев", – сказал он.

Ведь в судах на псевдореспубликах проводят этакие "заседания", где объявляют смертную казнь иностранным легионерам. Сейчас готовят к суду троих британцев.

С точки зрения международного права это считается серьезным нарушением Женевских конвенций.

Мы видим, что россия не относится хорошо к нашим военнопленным иностранцам и об этом сообщалось еще в начале войны. Но эта позиция россии по отношению к иностранным бойцам незаконна,

– добавил Дамьен.

К слову, вершина цинизма от россиян – это обвинять иностранных бойцов, добровольно приехавших защищать Украину на ее территорию, в наемничестве, а в это время собирать наемников по всему миру и посылать их убивать на территорию соседней суверенной страны.

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