Про це 24 каналу розповів Дам’єн Магру – спікер Інтернаціонального легіону України. Він наголосив, що є проблеми зі встановленням місцезнаходження полонених іноземних військових.

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За його словами, росіяни перевозять іноземних полонених з різних окупованих територій на Донбас.

Є теорія, що це роблять для того, аби їм могли оголосити смертну кару. І це дуже непокоїть – що військових перевозять проти їхньої волі в інший регіон. Але це військовий злочин,

– пояснив Дам’єн.

Він каже, що є велика проблема з тим, щоб встановити, де саме перебувають полонені іноземці та як до них відносяться.

Юрист та спікер наголосив, що важливо повернути всіх легіонерів, які потрапляють в російський полон. Над цим вже кілька місяців працюють на рівні вищого керівництва держави.

"Мене найбільше хвилює не робота над процедурами обміну, бо я впевнені, що чиновники роблять для цього все необхідне. А мене найбільш хвилює питання про статус цих військовополонених іноземців", – сказав він.

Адже в судах на псевдореспубліках проводять такі собі "засідання", де оголошують смертну кару іноземних легіонерам. Зараз готують до суду трьох британців.

З точки зору міжнародного права, це вважається серйозним порушенням Женевських конвенцій.

Ми бачимо, що росія не відноситься добре до наших військовополонених іноземців і про це повідомлялося ще на початку війни. Але ця позиція росії у відношенні до іноземних бійців незаконна,

– додав Дам’єн.

До слова, вершина цинізму від росіян – це звинувачувати іноземних бійців, які добровільно приїхали захищати Україну на її територію, у найманстві, а в цей час збирати найманців по всьому світу й посилати їх вбивати на територію сусідньої суверенної країни.

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