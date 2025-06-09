Это необычно, – Андрющенко о направлении переброски техники россиян из Донецка
- Российские оккупанты перевозят артиллерийские установки и другую технику из Донецка, что может указывать на подготовку к наступлениям в двух областях.
- Возросло присутствие росгвардейцев в Мариуполе, а также ожидается усиление контроля и чисток на оккупированных территориях.
- В то же время Силы обороны Украины активно противодействуют россиянам, заполняя госпитали оккупантов ранеными в Мариуполе, Бердянске, Пологах и Розовке.
Оккупанты перевозят артиллерийские установки и другую технику из Донецка. Это может свидетельствовать о том, что они готовятся к активизации наступлений в двух областях.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заметив, что говорится и о Юге, и о Севере Украины. На оккупированных территориях враг впоследствии может усилить контроль населения и чистки.
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2 направления, куда россияне перебрасывают технику
По словам руководителя Центра изучения оккупации, оккупанты перевозят новые 5 САУ (самоходная артиллерийская установка), танки различных модификаций и личный состав из Донецка. Они ехали со стороны Волновахи, зафиксировали их возле села Кременевка.
Это необычно. Это до 10 километров до границы с Мариуполем по трассе Мариуполь – Донецк. Далее они поехали через Никольский в Запорожскую область. Остается вопрос, на какое именно направление – Розовка или Пологи,
– пояснил он.
Кроме того, Андрющенко отметил, что россияне перевозили большое количество САУ в составе колонн из Запорожского направления в Таганрог, где их дальше могли грузить на поезда. Вероятно, артиллерийские установки могут оказаться на Сумщине.
Это свидетельствует о том, что, потенциально, Сумская и Запорожская областии могут стать приоритетными для врага. Там он понемногу активизирует боевые действия.
Ситуация на Запорожье и Сумщине: смотрите на карте
"Вероятно, первым участком для наступления россиян будут Пологи в направлении Новопавловского выступления. Поэтому они подтягивают ресурсы. Однако Силы обороны достаточно им мешают – на этой неделе они наполнили российские госпитали до Мариуполя, везде есть раненые в Бердянске, Пологах и Розовке", – сказал он.
Руководитель Центра изучения оккупации добавил, что сейчас стало больше росгвардейцев на Мариупольском комбинате имени Ильича для усиления подготовки к наступлению и самого наступления. Впоследствии враг будет усиливать контроль городов и блокпостов, чтобы обезопасить для себя процесс переброски ресурсов. Не исключено, что оккупанты будут чаще проводить чистки и репрессии среди населения.
Кстати, заместитель Офиса президента Павел Палиса сообщил, что до конца 2026 года Россия планирует захватить всю Левобережную Украину и отрезать страну от Черного моря. В Институте изучения войны отметили, что оккупанты не достигнут своих целей из-за значительных потерь в течение трех последних лет войны.