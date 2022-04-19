Россияне планируют обстрелять населенные пункты на Юге и обвинить в этом ВСУ

Российские оккупанты готовят очередную провокацию. Россияне планируют обстрелы на Юге и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Оккупанты готовятся к псевдореферендуму в Херсоне

Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. Она заявила, что Херсонщина покрыта взрывами российских оккупантов, которые использующих артиллерию.

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Также, по ее словам, на фоне агитационной работы враг планирует провести провокации относительно псевдореферендума в Херсоне. Россияне готовятся обстрелять южные города и обвинить в этом ВСУ.

Мы знаем, что готовится не только агитационная работа, но и массовые провокации к проведению псевдореферендума (в оккупированном Херсоне). Оккупанты отводят свою технику, планируют расставить ее для нанесения огня, а затем обвинить в этом Вооруженные Силы Украины,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Гуменюк заверила, что украинские военные не обстреливают гражданские и населенные пункты, где оккупанты прячутся за людьми.

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