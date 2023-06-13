"Нас сильно на*бали": 19-летний пленник рассказал, как ехал на фронт "рыть окопы"

На днях Силы обороны взяли в плен 19-летнего оккупанта Василия Кочкина. Он попал на фронт, подписав в тюрьме контракт с российским минобороны.

К слову, попал в тюрьму из-за незаконной продажи металла. Юноша должен был отбывать наказание в течение 3 лет, однако "повелся на амнистию" и уехал на фронт, сообщает 24 Канал.

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Ехал копать окопы

Пленный признался, что попал на фронт, подписав контракт с российским миноборони. По словам Кочкина, в марте на фронт уехало около 150 человек. Он жалуется, что им везли только рыть окопы, однако впоследствии бросили на передовые позиции.

Нас сильно на*бали. Сказали пол года копать окопы, а потом будет амнистия,

– жалуется пленник.

Кочкин рассказал, что им обещали каждый месяц платить 205 тысяч рублей только за то, что они 6 месяцев будут рыть окопы. После этого будет амнистия и их отпустят домой. Однако за 2 – 3 дня до окончания контрактов солдаты были вывезены на передовые линии без оружия. Командование приказало им следить за зоной разграничения.

Пленный жаловался, что ему было "очень страшно", когда начали стрелять. Мол, он был к такому не готов и никогда не видел смерти. Кочкин рассказал, что во время штурма украинских защитников его "товарищи" с автоматами побежали отбивать атаку, а он остался ждать, потому что "очень боялся". Как следствие – добровольно сдался в плен.

Кого Россия отправила воевать в Украину

Россияне, попадая в плен, начинают жаловаться на российское руководство. Очередной пленник не стал исключением. Захватчик Владимир Отришко, воевавший в составе подразделения "Шторм Z", рассказал, что на войну отправляют абсолютно всех.

"Старых, слепых, косых – всех нах*и списали, на передовую отправили. Ему (русскому солдату – 24 Канал) дали автомат, а он не знает, с какой стороны к нему подходить, как и я", – жалуется пленный.

К слову, Отришко в 2021 году сел за убийство. Он должен был отбывать наказание в течение 14 лет, однако пошел воевать против Украины.