Россияне под Николаевом бросают, поджигают свою технику и бегут, – глава ОГА
1 марта 2022 , 11:36Читати новину українською
Источник:Николаевская ОГА
В Николаевской ОГА говорят, что россияне в регионе бросают технику. Есть такие случаи, когда военные государства-агрессора даже поджигают ее. Это заметили там, где была раньше большая колонна.
Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. ОГА обнародовала часть оперативных переговоров.
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Российские военные бросали технику в Николаевской области
Такую информацию властям предоставили разведчики.
Там, где была большая колонна, БМП, свою технику бросают, и даже поджигают ее, и бегут по-пешему,
– рассказал Ким.
Губернатор отметил, если выйдет у украинских военных снять, как это происходит, то он обнародует эти кадры.
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