Не доживают до следующей недели: командир экипажа ответил, кого Россия бросает на фронт

Российская армия состоит как из профессиональных, так и из "бойцов на одну неделю". Но преимущественно – это военные среднего уровня подготовки. Большинство из которых просто не понимают за что воюют.

Они даже признают, что после их прихода в оккупированных населенных пунктах никто не захочет жить. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что враг просто подбирает тела своих солдат после штурмов.

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Российские военные нередко признают свои преступные действия

Военный рассказал, что российские подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V" до сих пор есть практически на всех направлениях. Они продолжают выполнять свои задачи. Однако подавляющее большинство из них не доживают до следующей недели.

Конечно, враг имеет профессиональных штурмовиков, которые грамотно работают и показывают высокий уровень навыков. Но обычно российская армия состоит из военнослужащих среднего уровня подготовки.

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Многие из них просто не понимают за что воюют. Андрей Отченаш рассказал, что его подразделение следит за вражескими телеграмм-каналами. Сами же российские военные признают, что с их приходом от украинских городов и сел ничего не осталось. Мол, "здесь никто уже не будет жить, зачем мы пришли".

Объективно и рационально говоря, это абсолютно максимально глупая война, где враг абсолютно ничего не получает. Они приходят в города, которые же сами и уничтожили, и подбирают трупы своих солдат, которые умерли во время штурмов,

– отметил командир экипажа БпЛА "Кара небесная".

И в конечном итоге из 40 тысяч жителей остается 300 человек, которые до сих пор живут Советским Союзом. Поэтому, психологическое состояние у российских подготовленных бойцов, которые могут выполнять боевые задачи, достаточно низкое.

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