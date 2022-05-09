Россияне подняли беспилотник, чтобы провести разведку в Одесской области: его уничтожили ВСУ

Россияне надеялись провести воздушную разведку в Одесской области. Запустили беспилотник "Орлан-10".

Это произошло ночью 9 мая. Однако зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" российский беспилотник уничтожило.

Кстати Украинские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в небе над Одесщиной

Горит, пылает техника вражеская. Родная Украина победит!

– резюмировали наши военные.

Предыдущие сбитые беспилотники

Накануне, 6 мая, вражеский беспилотник был сбит в небе над Днепропетровщиной. Еще один летательный аппарат России в области был ликвидирован 3 мая.

В Запорожье 28 апреля украинские защитники также сбили вражеский беспилотник "Орлан". Он корректировал огонь артиллерии оккупантов, а также проводил разведку, чтобы обстреливать не только украинские позиции, но и мирные села по линии фронта.

18 апреля российский беспилотник "пал" над Одесщиной. Уже в который раз наши противовоздушные защитники справились с ним.

14 апреля морские пехотинцы уничтожили еще один "Орлан-10". Более того, оккупанты пытались забрать сбитый БПЛА, однако наши бойцы не растерялись и накрыли захватчиков.

Какая ситуация в Одесской области

В последние дни в Одессе и области было немало воздушных тревог. Местные жители слышали звуки взрывов по несколько раз в день. К примеру, 6 мая захватчики ударили двумя ракетами по Одесскому району. К счастью, никто не пострадал.

Уже 8 мая войска агрессора ударили ракетами по территории Фонтанской ОТО. К счастью, погибших в результате этого нет. За ночь силы противовоздушной обороны сбили 2 ракеты. Еще 6 ракет попали в объекты региона. К примеру, 8 мая в результате обстрелов россияне разрушили гостиницу в Одессе Grand Pettine.

Военная администрация Одессы предупредила, что есть угроза новых ракетных ударов. Кроме того, власти подчеркивают, что на пляжах отдыхать сейчас крайне опасно. Не только потому, что они заминированы, но и потому, что линию побережья может обстреливать враг.

Обратите внимание – Расслабляться не стоит! Ключевые события впереди – Денисенко: