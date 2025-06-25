На левобережье Херсонской области российские захватчики намеренно устраивают пожары на своих же позициях. Оккупанты пытаются достучаться до командования, саботируя приказы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Оккупанты поджигают свои позиции на левобережье Херсонщины

Агенты движения из числа военнослужащих 205-й бригады рассказали о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях. Причина – попытка достучаться до командования, саботируя приказы.

Интересно, что такие действия оккупантов – это не единичные случаи. Речь идет о прямом следствии хаоса, усталости и деградации дисциплины во вражеском подразделении.

Все больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который не жалеет личный состав, бросая людей на "мясные" штурмы, думая только о собственной выгоде и перспективах карьерного роста,

– отметили в "Атеш".

Агенты установили, что нынешняя ситуация в 205-й бригаде – далеко не новая. В "Атеш" заметили, что история с комбригом "Скифом", который бил личный состав, а затем получил повышение в Генштаб, до сих пор свежа в памяти.

В движении констатировали, что истощенность, апатия и отсутствие реакции на системные проблемы лишь усугубляют ситуацию среди оккупантов.

"Атеш" продолжает фиксировать и передавать подобную информацию украинским силам. Подчеркнули, что каждый случай самосаботажа – это сигнал, что враг разрушается. Также заверили, что сделают все, чтобы ускорить этот процесс.