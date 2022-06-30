Какой "волшебный пинок" заставил россиян бежать с острова Змеиный
30 июня 2022 , 14:50Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Марченко
Остров Змеиный освобожден. Это улучшает перспективы вывоза украинского зерна по морскому пути. Победим.
Неудача постигла "вторую армию мира"
Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров".
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Радиус действия дальнобойного тяжелого оружия, которым Украина могла поразить оккупантовна острове Змеином / Фото из фейсбука Сергея Марченко
Когда они получат п*зды не только под Киевом, Харьковом, Николаевом, на Змеином, а везде, они напишут что именно такая и стояла задача – получить п*зды.
Источники сообщают, что добрая воля московитов значительно усиливается в радиусе действия M142 HIMARS.
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