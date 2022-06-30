Какой "волшебный пинок" заставил россиян бежать с острова Змеиный

Остров Змеиный освобожден. Это улучшает перспективы вывоза украинского зерна по морскому пути. Победим.

Неудача постигла "вторую армию мира"

Официальное сообщение Оперативного Командования "Юг":

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров".

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Радиус действия дальнобойного тяжелого оружия, которым Украина могла поразить оккупантовна острове Змеином / Фото из фейсбука Сергея Марченко

Когда они получат п*зды не только под Киевом, Харьковом, Николаевом, на Змеином, а везде, они напишут что именно такая и стояла задача – получить п*зды.

Источники сообщают, что добрая воля московитов значительно усиливается в радиусе действия M142 HIMARS.

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