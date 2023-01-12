"Спасение" от цивилизации: от чего Россия навсегда избавила жителей Луганщины

Историческое событие, оставшееся практически незамеченным. Луганская область стала единственным регионом Украины, где полностью уничтожен электротранспорт.

Россия спасла Луганщину от троллейбусов

Трамваи в Луганске уничтожили еще в 2014 году. А теперь добили последний троллейбус, сохранившийся в Луганской области – в оккупированном Краснодоне (в 2016 году название города декоммунизировали на Сорокино – 24 Канал).

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В этом городе не было боевых действий. Электротранспорт уничтожил "русский мир".

К 2022 году троллейбусы неплохо чувствовали себя на подконтрольной Украине части Луганской области. Новые машины были закуплены в Северодонецке.

Кроме того, в 2021 году были озвучены планы открытия троллейбусных маршрутов между Лисичанском, Северодонецком и Рубежным. Но после того, как Путин начал "спасать Донбасс", эти города фактически перестали существовать.

Россия полностью уничтожила в Луганской области такое достижение цивилизации, как электротранспорт.

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Особенно мне нравится, как в посте о закрытии сорокинского троллейбуса моральные ур*ды пишут "время не стоит на месте и никого не жалеет". Оно и в Северодонецке не стояло на месте, му*аки! Но Украина там выпускала на линии новые современные троллейбусы. А вы все уничтожили.

Комментарии "благодарных" жителей Сорокино добавляю.

Реакция людей на закрытие электротранспорта / Скриншоты