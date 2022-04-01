Россияне полностью вышли из Броварского района: ВСУ начали зачистку
Российские войска покинули территорию Броварского района Киевской области. Теперь Вооруженные силы Украины производят "зачистку" ранее оккупированных населенных пунктов.
Радостную новость сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По его словам, врага удалось прогнать практически из всего района.
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Жители Броваров возвращаются домой
Сейчас в самом городе началась зачистка. При этом идет укрепление Броваров: здесь обустраивают блокпосты и готовятся к обороне, чтобы быть готовыми.
Российские войска покинули весь Броварской район, и Вооруженные Силы Украины будут проводить зачистку населенных пунктов от вражеской техники, оккупантов, возможно, заминированных мест,
– подчеркнул Игорь Сапожко.
Мэр Броваров добавил, что многие жители уже вернулись в город. Постепенно возобновляет свою работу малый и средний бизнес.
Город начинает жить своей жизнью. Поскольку у нас была надежная защита от ВСУ, то мы всегда говорили о том, что все спокойно, все хорошо,
– подытожил городской голова.
Напомним, что ранее Кремль заявлял о якобы "отводе" войск на Киевщине и Черниговщине. И хотя доверять оккупантам не стоит, отчасти враг действительно перегруппировывает свои силы, что подтвердил глава НАТО Йенс Столтенберг.
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