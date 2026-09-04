"Россияне получат болезненный ответ": в СБУ отреагировали на атаку России

4 сентября Россия нанесла удар по зданию Центрального управления СБУ в Киеве. Вражеский дрон был целенаправленно направлен в кабинет руководителя Александра Поклада, однако он не пострадал.

В то же время в Службе безопасности отреагировали на атаку.

Что известно об ударе по СБУ?

В Службе безопасности отметили, что поврежденное в результате атаки здание обязательно восстановят. При этом там подчеркнули, что Россия получит ответ на этот удар.

Россияне получат болезненный ответ на свои удары – еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов,

– заявили в пресс-службе СБУ.

Там также подчеркнули, что попытка нанести удар по руководителю Службы не повлияла на ее работу.

Напомним, российский удар днем 4 сентября был нанесен по зданию УГО Службы безопасности Украины в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, вражеский дрон целенаправленно летел в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада, однако на момент атаки его там не было. Он не пострадал, а на месте сразу приступили к работе экстренные службы.

В результате удара также пострадала расположенная неподалеку территория заповедника "София Киевская". В частности, в здании Консистории XVIII века выбило окна, хотя другие объекты заповедника не пострадали. Среди пострадавших на территории Софии Киевской нет людей, поскольку они успели укрыться.

Украина призывает международных партнеров однозначно осудить действия России и усилить давление на Кремль. Кроме того, Сибига призвал ЮНЕСКО более решительно реагировать на российские атаки и активизировать усилия по защите украинского наследия.

В то же время президент поручил руководителю Службы подготовить ответ на российский удар.