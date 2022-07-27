"Технологии" впечатляют: Данилов показал трофейную карту оккупантов

россияне много кричали о том, что их армия владеет передовыми технологиями. Как показала война против Украины, все эти заявления были абсолютной чепухой.

российские оккупанты в войне против Украины возлагают все свои надежды на большое огневое преимущество. У врага есть большие запасы советского оружия, но никто не мог подумать, что русские пользуются абсолютно всем советским.

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"Технологии" российских оккупантов

Время от времени наши разведчики показывали вещи, которые им удавалось захватить у русских оккупантов. Среди них часто встречались старые карты, которые выпускались еще в советские времена. Как оказалось, этот хлам был очень распространенной практикой для россиян, с его помощью они собирались ориентироваться на местности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов показал одну из таких карт российских оккупантов журналистам.

Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слыхали. Трофейная военная карта россиян 80-х годов. российские "технологии" поражают,

– написал Данилов в своем твиттере.

россияне пользуются старыми картами / Фото с твиттера Алексея Данилова

Война россии с Украиной: последние новости

Потери россиян в войне против Украины просто безумны. Количество убитых и раненых оккупантов уже могло достичь отметки в 125 тысяч.

Большой друг Украины Борис Джонсон может стать генсеком НАТО. В таком случае крах путина будет очень быстрым.

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