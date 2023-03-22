Об этом в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. В общем на фронте создаются условия для контрнаступления ВСУ, к которому готовятся и россияне.

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Бахмут сдерживает движение россиян к Славянску

Свитан отметил, что в целом по фронту россияне "выдыхаются". В частности, раньше они проводили 150 – 180 атак в день, теперь около 100, затем будет примерно 50. Однако на Бахмутском направлении они еще не выдыхаются. Здесь они до последнего будут атаковать, хотя и уперлись в наши качественные рубежи обороны, которые не могут даже обойти.

Бахмут для россиян как кость в горле. Они не могут идти дальше на Славянск, пока не возьмут или не выдавят наш гарнизон из Бахмута. Любое движение в сторону Славянска создает для россиян опасное положение. Они отрываются от материнской части и сами залезают и оказываются в полуокружении,

– заметил военный эксперт.



Бахмут сдерживает движение россиян на Славянск / Скриншот DeepState

Авдеевка – ключ к Донецку

Он продолжил, что Авдеевка тоже болезненная точка для россиян. С Авдеевки очень просто зайти в Донецк. Авдеевка находится между Донецком и Ясиноватой, недалеко от объездной трассы между Донецком и Макеевкой. Выход на эту трассу – это отсечение донецкой группировки, что для россиян очень опасно с оперативно-тактической стороны.

"Они в Авдеевке будут биться до последнего, пока не уйдут из Донецка", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.



Авдеевка – ключ к Донецку / Скриншот DeepState

Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Кременная – вечная проблема россиян

По его словам, Кременная – это вечная проблема россиян. Это левый берег Северского Донца. По нему успешно могут пройти любые наступающие части. В Кременной удержаться практически нереально. Река Красная там неполноводная, тем более разделяет Кременную пополам и впадает сразу в Северский Донец.

Очень трудно удержать этот укрепрайон, поэтому они его удерживают с помощью наступательных действий. Есть такое выражение – лучшая оборона – это наступление. Потому они и пытаются заменить оборонные меры. Однако этот вопрос мы решим здесь, просто наступать будем севернее Сватового,

– подчеркнул летчик-инструктор.



Россиянам будет трудно удержать Кременную / Скриншот DeepState

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