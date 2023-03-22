Об этом в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. В общем на фронте создаются условия для контрнаступления ВСУ, к которому готовятся и россияне.
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Бахмут сдерживает движение россиян к Славянску
Свитан отметил, что в целом по фронту россияне "выдыхаются". В частности, раньше они проводили 150 – 180 атак в день, теперь около 100, затем будет примерно 50. Однако на Бахмутском направлении они еще не выдыхаются. Здесь они до последнего будут атаковать, хотя и уперлись в наши качественные рубежи обороны, которые не могут даже обойти.
Бахмут для россиян как кость в горле. Они не могут идти дальше на Славянск, пока не возьмут или не выдавят наш гарнизон из Бахмута. Любое движение в сторону Славянска создает для россиян опасное положение. Они отрываются от материнской части и сами залезают и оказываются в полуокружении,
– заметил военный эксперт.
Бахмут сдерживает движение россиян на Славянск / Скриншот DeepState
Авдеевка – ключ к Донецку
Он продолжил, что Авдеевка тоже болезненная точка для россиян. С Авдеевки очень просто зайти в Донецк. Авдеевка находится между Донецком и Ясиноватой, недалеко от объездной трассы между Донецком и Макеевкой. Выход на эту трассу – это отсечение донецкой группировки, что для россиян очень опасно с оперативно-тактической стороны.
"Они в Авдеевке будут биться до последнего, пока не уйдут из Донецка", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Авдеевка – ключ к Донецку / Скриншот DeepState
Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Кременная – вечная проблема россиян
По его словам, Кременная – это вечная проблема россиян. Это левый берег Северского Донца. По нему успешно могут пройти любые наступающие части. В Кременной удержаться практически нереально. Река Красная там неполноводная, тем более разделяет Кременную пополам и впадает сразу в Северский Донец.
Очень трудно удержать этот укрепрайон, поэтому они его удерживают с помощью наступательных действий. Есть такое выражение – лучшая оборона – это наступление. Потому они и пытаются заменить оборонные меры. Однако этот вопрос мы решим здесь, просто наступать будем севернее Сватового,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Россиянам будет трудно удержать Кременную / Скриншот DeepState
Ситуация на фронте: последние новости
- Подготовка к контрнаступлению ВСУ, которое ожидается весной-летом, активно продолжается. Ближайшие 6 месяцев станут решающими в войне.
- Партизаны во временно оккупированном Крыму показали, как они следят за одной из частей "Росгвардии". Из опубликованных кадров можно понять, какой техникой владеет враг.
- Пригожин обнародовал официальное письмо для Шойгу. В нем он предупреждает, что ВСУ готовят массированное наступление на позиции российских окупантов в Бахмуте.