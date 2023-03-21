Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" показало фотографии из Симферополя.

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Что известно о слежке партизан в Крыму

"Росгвардия" в Симферополе, спишь? А мы не спим, мы постоянно за тобой следим,

– заявило движение "Атеш".

Они объяснили, что ведут наблюдение за одной из частей "Росгвардии" у центрального рынка в Симферополе.

"Теперь мы знаем, сколько и какая у них техника", – рассказали партизаны.

Они добавили, что оккупанты завели в Крым "Росгвардию" и других своих пособников, чтобы:

ущемлять безоружных мирных жителей;

держать в страхе своих привезенных россиян.

Однако партизаны заверили, что у них есть чем ответить и в рабстве их не удержать.

Наши партизаны следят за оккупантами в Симферополе / Фото "Атеш"

В Джанкое и Армянске раздавался "хлопок"

Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок". В Джанкое люди слышали мощные взрывы и их было до десяти. Также там слышали звуки автоматных очередей.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что там удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК". Известно, что речь идет о ракете, которая может попадать на расстоянии 2 500 километров по наземным целям или 375 километров – по морским.

Уже 21 марта стало известно, что взрывы в Джанкое повредили железнодорожную станцию, по которой оккупанты перевозили оружие. В частности, известно о пяти поврежденных объектах. Четыре из них принадлежат железнодорожной станции: локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады, еще один – это сельскохозяйственный магазин.