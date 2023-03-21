Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" показав фотографії з Сімферополя.

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Що відомо про стеження партизанів в Криму

"Росгвардія" у Сімферополі, спиш? А ми не спимо, ми постійно за тобою стежимо,

– заявив рух "Атеш".

Вони пояснили, що ведуть спостереження за однією з частин "Росгвардії" біля центрального ринку в Сімферополі.

"Тепер ми знаємо, скільки і яка у них техніка", – розповіли партизани.

Вони додали, що окупанти завели в Крим "Росгвардію" та інших своїх посіпак, щоб:

утискати беззбройних мирних мешканців;

тримати у страху своїх привезених росіян.

Проте партизани запевнили, що вони мають чим відповісти та в рабстві їх не утримати.

Наші партизани стежать за окупантами в Сімферополі / Фото "Атеш"

У Джанкої та Армянську лунала "бавовна"

Ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". У Джанкої люди чули доволі потужні вибухи і їх було до десяти. Також там чули звуки автоматних черг.

Згодом українська розвідка повідомила, що там вдалося знищити крилаті ракети "Калібр НК", коли їх транспортували залізницею. Відомо, що мовиться про ракету, яка може влучати на відстані 2 500 кілометрів по наземних цілях або 375 кілометрів – по морських.

Вже 21 березня стало відомо, що вибухи в Джанкої пошкодили залізничну станцію, якою окупанти перевозили зброю. Зокрема, відомо про п'ять пошкоджених об'єктів. Чотири з них належать до залізничної станції: локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади, ще один – це сільськогосподарський магазин.