Про це в щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Загалом на фронті створюються умови для контрнаступу ЗСУ, до якого готуються й росіяни.

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Бахмут стримує рух росіян до Слов'янська

Світан зазначив, що загалом по фронту росіяни "видихаються". Зокрема, раніше вони проводили 150 – 180 атак на день, тепер близько 100, потім буде приблизно 50. Однак на Бахмутському напрямку вони ще не видихаються. Тут вони до останнього будуть атакувати, хоч і вперлись у наші якісні рубежі оборони, які не можуть навіть обійти.

Бахмут для росіян, як кістка в горлі. Вони не можуть іти далі на Слов'янськ, поки не візьмуть чи не видавлять наш гарнізон з Бахмута. Будь-який рух у бік Слов'янська створює для росіян небезпечне положення. Вони відриваються від материнської частини й самі залазять та опиняються в напівоточенні,

– зауважив військовий експерт.



Бахмут стримує рух росіян на Слов'янськ / Скриншот DeepState

Авдіївка – ключ до Донецька

Він продовжив, що Авдіївка також болюча точка для росіян. З Авдіївки дуже просто зайти в Донецьк. Авдіївка розташована між Донецьком і Ясинуватою, недалеко від об'їзної траси між Донецьком та Макіївкою. Вихід на цю трасу – це відсічення донецького угруповання, що для росіян дуже небезпечно з оперативно-тактичного боку.

"Вони в Авдіївці будуть битись до останнього, поки не підуть з Донецька", – наголосив полковник запасу ЗСУ.



Авдіївка – ключ до Донецька / Скриншот DeepState

Огляд фронту від Романа Світана: дивіться відео

Кремінна – вічна проблема росіян

За його словами, Кремінна – це вічна проблема росіян. Це лівий берег Сіверського Донця. По ньому успішно можуть пройти будь-які частини, що наступають. У Кремінній утриматись практично нереально. Річка Красна там не повноводна, тим паче ділить Кремінну навпіл і впадає одразу в Сіверський Донець.

Дуже важко втримати цей укріпрайон, тому вони його втримують за допомогою наступальних дій. Є такий вислів – найкраща оборона – це наступ. Тому вони й намагаються замінити оборонні заходи. Однак це питання ми вирішимо тут, просто наступати буде північніше Сватового,

– підкреслив льотчик-інструктор.



Росіянам буде важко втримати Кремінну / Скриншот DeepState

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