Вознаграждение за "голову", экс-сотрудник СБУ рассказал, где Кремль отлавливает россиян для фронта
- Кремль отлавливает студентов, которые не сдали экзамены, и подозреваемых в правонарушениях, предлагая им подписать контракт для службы в армии.
- Силовики получают минимальное вознаграждение за каждого, кто соглашается на службу, также в России часто забирают людей из тылов в штурмовые подразделения.
На 5 год полномасштабного вторжения в России до сих пор не объявили всеобщую мобилизацию. Зато в стране-агрессоре распространено множество вариантов "поощрения" россиян подписать контракты.
Среди тех, кого отлавливают, есть студенты и преступники. Чаще всего в таких случаях дело доходит до угроз. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что это свидетельствует о реальных проблемах с набором людей в российскую армию.
Где Кремль отлавливает россиян для фронта?
Российские правозащитники недавно сообщили, что в России начали отлавливать студентов высших учебных заведений. В частности, с теми, кто не сдал экзамены, проводят беседы и предлагают подписать контракт на месте. В случае отказа студенты становятся "неблагонадежными" и должны написать записку с объяснением, почему они не присоединяются к российской армии.
Разговоры проводят со всеми, не только с теми, кто имеет плохие оценки. Говорится не обо всех регионах, но это,
– отметил Ступак.
Кроме этого, экс-сотрудник СБУ отметил, что есть еще и другие методы отлова россиян на фронт. Например, говорится о работе российских силовиков в отношении людей, которых подозревают в правонарушениях – ограбления, контрабанда, торговля наркотиками, убийства. С ними проводят беседы на этапе досудебного расследования.
Силовики приходят в следственный изолятор и рассказывают подозреваемым о 2 вариантах: или подозреваемый получает до 20 лет тюремного заключения, или подписывает контракт, получает деньги, едет на 1 год на войну и возвращается "чистым".
Силовики и ФСБшники имеют даже систему вознаграждения. Минимальная сумма, которую они получают от своего руководства за поощрение, то есть за "голову" человека, подписавшего контракт, – 100 евро,
– сказал Ступак.
Интересно! Сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк также рассказал, что в рядах российской армии стало больше "обманутых" россиян. В России существуют так называемые "брачные агентства", в которых работают россиянки – они поощряют одиноких мужчин идти воевать. За каждого, кто согласился, получают деньги.
Он добавил, что это означает, что людей начинает где-то не хватать. Вероятно, что скоро в России может начаться "бусификация".
Кроме этого, уже есть много публикаций российских военкоров, которые говорят прямо, что сейчас на передовую забирают людей, которые были далеко в тылах. Это вспомогательный персонал по авиации, специалисты по радиоэлектронной борьбе и тому подобное. Их отправляют именно в штурмовые подразделения.
Какими еще методами в России поощряют подписать контракт?
В России есть система частного рекрутинга на войну под условным названием "приведи друга за вознаграждение" (достигает 500 тысяч рублей).
Также в сетях страны-агрессора популярны объявления "безопасных" вакансий вроде "тыловая служба в беспилотных войсках для студентов". На всех таких объявлениях стоит один и тот же номер телефона.
Тем временем в Крыму российские генералы незаконно переводят срочников на контракт. Сначала военных пытаются убедить и задобрить повышением выплат, а впоследствии угрожают (например, запугивают созданием невыносимых условий службы).