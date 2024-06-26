В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске.
Важно В Волчанске десятки оккупантов заблокированы на одном из предприятий, – ОВА
Россияне в ловушке
По его словам, там россияне попали в “ресурсный капкан, ведь им выделили недостаточное количество сил и средств для выполнения такого типа задач.
Сами попали в этот "капкан" и сейчас оттуда выбраться практически невозможно. Если они не перебросят на это направление резервы с восточного направления. Больше у них резервов нет,
– рассказал Роман Свитан.
Он предположил, что сейчас мы можем заставить россиян забрать свои резервы из-под Донецка и Волновахи. Как раз те, которые готовятся к попыткам прорваться к Покровску. Это такой один из возможных ходов, который россияне сами нам "подарили". Соответственно можно дальше развивать это направление.
Уничтожен склад боеприпасов
Украинские разведчики 25 июня в Воронежской области поразили полевой склад боеприпасов российской армии.
По словам Романа Свитана, это непосредственная работа армейской разведки:
- уничтожение складов,
- коммуникаций противника,
- штабов,
- мест дислокации врага,
- боеприпасов.
Военный эксперт объяснил, что сначала их надо вычислить – это как раз работа разведки. Далее принимается решение на уничтожение различными средствами поражения. У разведки для этого есть механизмы.