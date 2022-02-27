Россияне попали ракетой в частный дом на Борщаговке
27 февраля 2022 , 20:15Читати новину українською
Источник:Назар Приходько в телеграмме
Российские оккупанты продолжают открывать огонь по населенным пунктам. Захватчики попали ракетой в частный дом на Софиевской Борщаговке.
Соответствующую информацию в социальных сетях обнародовал украинский журналист Назар Приходько.
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Оккупанты попали ракетой в частный дом на Софиевской Борщаговке, что под Киевом! Под*расы, бл**ь! – указал он.
Оккупанты обстреляли дом под Киевом / Фото с телеграмм-канала Назара Приходько