Россияне попали ракетой в частный дом на Борщаговке

Российские оккупанты продолжают открывать огонь по населенным пунктам. Захватчики попали ракетой в частный дом на Софиевской Борщаговке.

Соответствующую информацию в социальных сетях обнародовал украинский журналист Назар Приходько.

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Оккупанты попали ракетой в частный дом на Софиевской Борщаговке, что под Киевом! Под*расы, бл**ь! – указал он.

Оккупанты обстреляли дом под Киевом / Фото с телеграмм-канала Назара Приходько