ВСУ устроили ловушку россиянам возле Андреевки: Наев показал видео успешной операции

Несмотря на постоянные штурмы на Покровском направлении, ВСУ имеют некоторые успехи там. В частности, украинским военным удалось устроить ловушку россиянам возле Андреевки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командира тактической группы "Большая Новоселка" Сергея Наева.

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Более сотни оккупантов уничтожили под Андреевкой

На днях на направлении Андреевка – Алексеевка россиян заманили в заранее подготовленную ловушку. После этого силы нескольких бригад и подразделений остановили движение врага и нанесли сокрушительное огневое поражение.

Во время этой операции по оккупантам полетели более 600 артснарядов и 200 ударных дронов, вследствие чего враг понес потери.

Вследствие этого уничтожено 120 пехотинцев противника, 3 танка, 11 боевых бронированных машин и один вражеский автомобиль. После боя проведена зачистка местности. Таким образом намерение врага потерпело провал,

– отчитался Сергей Наев.

Уничтожение врага под Андреевкой: смотрите видео

По словам Наева, успех действий ВСУ в противодействии наступательным операциям России прежде всего определяется наличием достаточного состава сил и средств.