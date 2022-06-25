Россияне попали в засаду в Запорожье: видео с телефона оккупанта
Источник:InformNapalm
Украинские защитники устроили засаду российским оккупантам в Запорожье. Врагу не оставили шансов.
Россияне попали в засаду ВСУ
Российский оккупант даже снял момент того, как они попали в засаду. Захватчик пытался отстреливаться в ответ, однако защитники попали в него.
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Так что, вероятно, у наших военных новая трофейная техника. Раненых оккупантов, похоже, взяли в плен, если видео с его телефона у нас.
Кстати, на видео слышно, что россияне совсем не рады были нашим защитникам. Ругательство и отчаяние – против отваги и ума. Украинские защитники умеют уничтожать врагов, позволяющих себе посягать на чужую свободу.
Ситуация в Запорожье: что происходит на фронте
Несколько дней подряд большие колонны российских оккупантов покидают Мариуполь и его район. Скорее всего, захватчики отправляются в направлении Запорожской области.
В частности, в Мариуполе российские оккупанты открыто рассказывают, что отправляются захватывать Запорожье. Мол, уже завтра он будет их.
По оперативным данным Генштаба, российские оккупанты пытались на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях сковывать наши войска и удерживать занятые рубежи. Это все для того, чтобы способствовать действиям группировки на том направлении, где сосредоточили основные усилия. В Запорожье враг обороняется.
Потери врага колоссальные
К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Только за последние сутки защитники уничтожили 170 врагов. Уничтожили наши защитники и немало вражеской техники:
- танков – 1511 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин – 3645 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;
- РСЗО – 241 (+0) единиц;
- средства ПВО – 99 (+0) единиц;
- самолетов – 217 (+1) единиц;
- вертолетов – 184 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатые ракеты – 137 (+0),
- корабли/катера – 14 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2560 (+7) единиц;
- специальная техника – 60 (+0).
К сову, британская разведка выяснила, что с конца марта Россия умалчивает о своих потерях. Боевики "ДНР" уже сообщили о нескольких тысячах своих ликвидированных.Обратите внимание! Наши защитники снова разбили "элитную" дивизию российских войск под Изюмом в Харьковской области. От предварительного разгрома прошло всего несколько дней.