"Пациенты выбежали, кричали": возле психиатрической больницы в Харькове - огромные воронки от ракет

Ночью 27 апреля россияне ударили ракетами по Салтовскому району Харькова. Впоследствии местные власти сообщили, что был прилет рядом с медицинским учреждением.

По информации журналистов, говорится о психиатрической больнице. По словам медсестры Виктории Беляевой, во время российской атаки в отделении находился 51 пациент.

Женщина рассказала, что когда россияне ударили ракетой, повылетало стекло. "Было очень страшно, за больных, за себя", – отметила Беляева и подчеркнула, что враг бьет по гражданским объектам.

Пациенты выбежали в коридор, молодцы. Легли на пол. Перепугались, кричали. Психиатрическая больница, люди с психическими заболеваниями. Им очень тяжело. Попадали, обнялись,

– вспомнила женщина.