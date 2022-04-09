Россияне попытались обвинить СБУ в подготовке химической провокации на несуществующем заводе

Россияне попытались обвинить СБУ в подготовке химической провокации якобы на заводе в городе Первомайский Харьковской области. Однако такого завода уже нет.

Соответствующую информацию о якобы готовящейся СБУ провокации сообщил российский генерал-майор Игорь Конашенков. Однако захватчик во лжи забыл проверить, существует ли до сих пор завод.

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Оккупанты обвиняют СБУ в подготовке провокации на заводе, которого нет

Упомянутый Конашенков на брифинге рассказал, что якобы "по подтвержденной информации" в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится большая провокация с использованием ядовитых веществ.

На территории производственного объединения "Химпром" сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тонн хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей,

– рассказал оккупант.

Действительно, на карте такой завод существует, однако не в реальности. Ведь о ликвидации завода заявили еще в 2012 году, в 2013 – опубликовали видео по подрыву одного из помещений.

Отмеченный завод, которого больше нет: смотрите карту

Более того, на спутниковых фото видно, что на месте завода только поле и следы от сооружений.

Со спутника видно, что завода уже нет / Скриншоты со спутниковых карт

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