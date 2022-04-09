Відповідну інформацію про нібито підготовку СБУ провокації повідомив російський генерал-майор Ігор Конашенков. Проте загарбник у брехні забув перевірити, чи досі завод існує.

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Окупанти звинувачують СБУ в підготовці провокації на заводі, якого немає

Вищезгаданий Конашенков на брифінгу розповів, що нібито "за підтвердженою інформацією", у місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин.

На території виробничого об'єднання "Хімпром" співробітниками СБУ заміновано сховище із 120 тоннами хлору. Це сховище планується підірвати для звинувачення збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів,

– розповів окупант.

Справді на карті такий завод існує, проте не в реальності. Адже про ліквідацію заводу заявили ще у 2012 році, у 2013 – опублікували відео з підриву одного з приміщень.

Позначений завод, якого більше немає: дивіться карту

Ба більше, на супутникових фото видно, що на місці заводу тільки поле та сліди від споруд.

З супутника видно, що заводу вже немає / Скриншоти з супутникових карт

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