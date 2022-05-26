Россияне попытались продвинуться в сторону Николаева, но получили мощный отпор

Российские оккупанты планируют наступление на Николаевском и Криворожском направлениях. Там враг усиливает свои позиции техникой и личным составом.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские захватчики за прошедшие сутки пытались продвинуться в сторону Николаева, однако попытки оказались безуспешными, а оккупанты понесли потери личного состава, передает 24 канал.

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Россияне не смогли продвинуться в сторону Николаева

Выискивая малейшую возможность продвинуться в сторону Николаева, противник силами усиленного взвода при поддержке 2 танков и 3 БМП пытался обойти наши позиции. Огневым поражением, при поддержке 4 вертолетов "Ми-8", противнику нанесли потери,

– говорится в сообщении.

Известно, что при неудачной попытке продвинуться россияне потеряли до 7 захватчиков и 1 БМП-2. Неся потери оккупантам пришлось отступить и вернуться на свои оборонительные рубежи.

Также сообщалось, что 25 мая вдоль линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях зафиксировали 3 налета российскими вертолетами Ми-8. Всего в них участвовало до 3 единиц техники. Одну из этих вертолетных троек удалось сорвать с помощью удачного обстрела, проведенного нашими подразделениями.

Оккупанты атакуют Николаевщину

Российские захватчики продолжают циничные артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов Николаевской области и бьют по мирным жителям.

В частности, в течение суток россияне в Куцурубской общине Николаевской области повредили обстрелами 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. В результате атаки ранения получил один человек. В Первомайском 1 человек, к сожалению, погиб. Кроме этого, в Березнеговатской общине после дневных и ночных обстрелов есть один погибший и еще один ранен.

Обстрелами в селе Котлярево Шевченковской общины оккупанты повредили магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. В очередной раз под вражескую атаку попала Широковская община, там повреждены и разрушены жилые дома, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Вечером 24 мая российские военные нанесли артиллерийский удар по Николаеву. Враг использовал ракетную систему залпового огня "Торнадо-С". В результате удара был значительно поврежден многоэтажный дом. Один человек получил ранения.

А во время обстрелов Николаевщины в течение 22 мая ранения получили 11 человек. Известно, что детей среди пострадавших нет. Все раненые уже находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую медицинскую помощь. Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева поблагодарила местных высокопрофессиональных врачей, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев.

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