Россияне попытались захватить часть позиций ВСУ в Херсонской области, но получили отпор
Источник:фейсбук ОК "Юг"
Российские захватчики не оставляют попыток взять под свой полный контроль определенные территории Украины. В частности, речь идет о Херсонской области.
Сегодня, 25 мая, российская армия намеревалась совершить атаку, впрочем, Вооруженные Силы Украины дали достойный отпор врагу. Об этом свидетельствует оперативная информация по ситуации на юге Украины, сообщает Оперативное командование "Юг".
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ВСУ отбили атаку в Херсонской области
Так, согласно оперативной информации, враг совершил наступление ночью 25 мая, но ВСУ сумели отразить российского врага. Последний понес потери – 1 убит и 2 ранены.
В Херсонской области под покровом ночи произошла попытка захватить часть наших позиций. Атака была отбита, с потерями – 1 убит и 2 раненых – противник отошел на исходные позиции,
– сообщили в ведомстве.
В то же время, в ОК "Юг" подчеркнули, что ситуация на южных рубежах линии столкновения напряженная, но контролируемая. При этом, как известно, захватчик продолжает совершенствовать свои позиции в инженерном отношении.
Оперативная информация по ситуации на Юге Украины по состоянию на 25 мая: смотрите видео
Какая ситуация на Юге Украины: данные ОК "Юг"
- Кривой Рог – россияне продолжают агрессивную тактику ракетных ударов. Перед рассветом 25 мая рашисты выпустили крылатые ракеты в сторону промышленной инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
- Николаевщина – несколько территориальных общин, граничащих с Херсонщиной, находились под обстрелами. Враг разрушает жилые дома и другие хозяйственные постройки, бьет по сельскохозяйственным угодьям, уничтожает автомобили. Относительно пострадавших нет информации.
- Одещина – ситуация стабильная. В Приднестровье отменили красный уровень террористической угрозы и установили желтый. Это произошло после того, как захватчики поняли, что нагнетание паники и имитация террористической активности со стороны Украины не дает желаемого результата.
- Власти Приднестровья отказались от идеи мобилизации из-за массового выезда потенциальных призывников из непризнанной республики. В то же время в ОК "Юг" заявили, что в это время с украинской стороны соответствующий участок границы надежно защищен, мониторинг ситуации бдительный и системный.
- Кроме того, в северо-западной части Черного моря продолжают находиться ВДК и 2 ракетных корабля с более чем полутора десятками ракет. Отмечается, что ракеты готовы к применению по территории Украины.