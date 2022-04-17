Россияне посилили обстрелы, но ВСУ удерживают позиции: в Донецкой ОВА описали ситуацию в регионе

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что в Донецкой области обстрелы усилились. Оккупанты бьют по населенных пунктах.

Соответствующую информацию рассказал глава ОВА. Это произошло вечером 16 апреля.

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Обстрелы усилились: и вдоль линии разграничения идут постоянные обстрелы, а с севера области – активные боевые действия. Это населенные пункты Лиманской территориальной общины. Там было много попыток прорыва противника: он сейчас удерживается – ему наносятся ответные удары,

– объяснил Кириленко.

Добавил, что в Авдеевке, Угледаре, Краматорском районе также были массированные обстрелы в течение дня.

Чиновник объяснил, что со стороны оккупантов против нас воюют срочники и те, кого насильственно призывают в вооруженные силы России и квазиреспублик на оккупированной Россией части Донбасса. Кроме того, идут и подготовленные российские войска.

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