Відповідну інформацію розповів очільник ОВА. Це трапилось ввечері 16 квітня.

Зауважте Знищені "Гради" і багато мертвих росіян: в ОК "Південь" розповіли про нові втрати ворога

На Донеччині бої та обстріли: ЗСУ тримають позиції

Обстріли посилилися: і вздовж лінії розмежування точаться постійні обстріли, і з півночі області – активні бойові дії. Це населені пункти Лиманської територіальної громади. Там було багато спроб прориву супротивника: він зараз утримується – йому завдаються удари у відповідь,

– пояснив Кириленко.

Додав, що в Авдіївці, Вугледарі, Краматорському районі також були масовані обстріли упродовж дня.

Посадовець пояснив, що зі сторони окупантів проти нас воюють строковики та ті, кого насильно призивають до збройних сил Росії та квазіреспублік на окупованій Росією частині Донбасу. Окрім цього, йдуть й підготовлені російські війська.