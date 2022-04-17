Наші захисники не лише вбивали росіян, а й знищували їхні реактивні системи залпового вогню "Град". Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь".

Того ж дня Збили літак, вертоліт і 6 ракет: Повітряні сили відзвітували про роботу на фронті

Росіяни обстрілювали Миколаївщину

Протягом 52 доби протистояння українського народу вторгненню Росії, на Півдні тривали запеклі бої. Лише за добу росіяни на цьому напрямку втратили 36 своїх військових і 13 одиниць техніки.

Серед неї були:

броньовані машини:

2 самохідні артилерійські установки;

2 реактивні "Гради".

Обстрілами ворог зміг пошкодити інфраструктуру на Миколаївщині, проте загиблих внаслідок цього немає. Загалом туди запустили 5 крилатих ракет.

Яка ситуація в морі

Угруповання ворогів в Чорноморській операційній зоні системно проводить розвідку. До жодних активних дій російські кораблі не вдавалися.

Проте наші військові готові до будь-чого. Адже ймовірність ракетних ударів з води досі на достатньо високому рівні.

Зведення командування "Південь" за 16 квітня: дивіться відео

Що відбувається на окупованій території

На тимчасово захопленій ворогом частині Херсонщини Росія хоче встановити повний контроль. Окрім цього війська ворога хочуть відбити решту території області й зосереджується на утриманні зайнятих позицій.

Щодо населення окупованих міст, то на нього продовжують тиснути психологічно. Окупанти поширюють мовлення своїх пропагандистських телеканалів. Вони вже підключають там заангажовані кримські телеканали.

Наразі вже відомо про масштабне розповсюдження фейків про війну в Україні. Водночас на території області продовжують залякування та терор щодо цивільного населення.

До теми – які втрати ворога станом на 16 квітня: дивіться відео