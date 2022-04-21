Россияне постоянно давят, но ВСУ держат оборону: какая ситуация в Попасной

Бои за Попасную продолжаются с первых дней вторжения России в Украину. Оккупанты постоянно обстреливают жилые дома, поэтому мирные жители даже на несколько минут не могут отойти от укрытий.

В Попасной очень тяжелая ситуация. Об этом рассказал руководитель городской военной администрации Николай Ханатов.

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Мирные жители не могут отойти от укрытий из-за вражеских обстрелов

Ханатов рассказал, что российские оккупанты постоянно давят и хотят прорвать оборону. Однако благодаря ВСУ у них ничего не удается. В то же время украинские защитники, которые отстаивают город, нуждаются в поддержке – военной и живой силой.

По словам главы ГВА, захватчики уже частично захватили Попасную. Они не только в частном секторе, но и в многоэтажках.

Постройки полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы,

– заметил Ханатов.

По его словам, в городе остаются от 2 до 3 тысяч мирных жителей.

"Об эвакуации…если это можно назвать так. Руководитель газовой службы, руководитель водоканала, учитель самостоятельно садятся за руль автомобиля или автобуса. Едут в Попасную с гуманитарной помощью, которую мы получаем в областной администрации", – рассказал руководитель ГВА.

Ханатов добавил, что на обратном направлении они подбирают мирных жителей. В частности, 19 апреля почти 50 человек уместились в школьный автобус, рассчитанный всего на 23 места.

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