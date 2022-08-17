Однако наши защитники там крепко держатся и обивают все наступления. Иногда удается поражать склады боекомплекта глубоко в тылу российской армии. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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ВСУ уничтожили вражеский штаб в Лисичанске

Появилась информация, что украинские военные ударили по штабу оккупантов в Лисичанске. Предварительно, в здании произошел взрыв, в результате которого оно полностью разрушено. Ориентировочно 100 человек руководящего состава погибли, из них – 20 фсбшников.

Мы констатируем, что россияне и их приспешники не умеют курить,

– шутит Гайдай.

Кто воюет в Луганской области

По словам Гайдая, в Луганской области сейчас "сборная солянка". Там есть:

регулярные подразделения росармии;

кадыровцы в виде "загранотрядов" или тех отрядов, которые заходят после того, как оккупанты прошли какие-то населенные пункты - они занимаются мародерством и зачисткой, но не воюют;

остатки свежемобилизованных, используемых чисто как пушечное мясо;

"Ну не может человек с подготовкой в несколько дней, который переодевается в военную форму по дороге на фронт, стать воином и знать определенные примитивные навыки войны. Их отправляют как отряды, определяющие огневые позиции наших ВСУ", – сказал Гайдай.

разные подразделения из бурятии, якутии, сахалина и т.п.;

ЛНР-овцы, воюющие уже 9-й год.

Сколько человек живет под российской оккупацией

Сейчас в Луганской области проживает до 350 000 человек – цифра приблизительная. "Это если брать территорию области, подконтрольную Украине после оккупации в 2014 году", – пояснил он.

Кроме того, область следует разделить на две части. Есть территории, где не было активных боевых действий. Там люди живут в основном в сельской местности, у них есть домохозяйства, поэтому ситуация более или менее стабильная. Но есть жители территорий Луганщины, где происходила активная фаза боевых действий – там все разрушено российскими обстрелами.

"Разрушена вся критическая инфраструктура, все, что касается газа, воды, электроснабжения. Большие города в отопительный сезон – это будет критическая проблема. Если Рубежное имело децентрализацию отопления раньше, то Лисичанск и Северодонецк – вся система будет разморожена. Я не знаю, как люди там будут жить. Ведь оккупанты ничего не делают, кроме громких заявлений", – подчеркнул он.

Люди приезжают и уезжают

Гайдай рассказал, что сейчас происходит миграция людей в обе стороны, потому что активная фаза боевых действий сместилась от городов.

Люди иногда хотят приехать. Кто-то думает, что там можно жить, кто просто хочет забрать теплые вещи. Но люди, которые приезжают и видят, что происходит в регионе – потом уезжают,

– сказал он.

Глава Луганской ОВА отметил, что есть три пути выезда:

Через Харьковскую область – но он опасен; Через Запорожскую область – длинный, там нужно проходить фильтрацию; Через россию и Балтийские страны – длинный и дорогой, нужно добираться трое суток, билеты на все направления будут стоить около 300 евро.

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