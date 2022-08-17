Однак наші захисники там міцно тримаються та відбивають усі наступи. Іноді вдається вражати склади боєкомплекту глибоко в тилу російської армії. Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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ЗСУ знищили ворожий штаб у Лисичанську

З'явилася інформація, що українські військові вдарили по штабу окупантів у Лисичанську. Попередньо, у будівлі стався вибух, внаслідок якого вона повністю зруйнована. Орієнтовно 100 осіб керівного складу загинули, з них – 20 ефесбешників.

Ми констатуємо, що росіяни та їхні посіпаки не вміють палити,

– жартує Гайдай.

Хто воює на Луганщині

За словами Гайдая, на Луганщині наразі "збірна солянка". Там є:

регулярні підрозділи росармії;

кадирівці у вигляді "загранзагонів", або тих загонів, які заходять після того, як окупанти пройшли якісь населені пункти – вони займаються мародерством та зачисткою, але не воюють;

залишки свіжомобілізованих., яких використовують суто як гарматне м'ясо;

"Ну не може людин з підготовкою у декілька днів, яка переодягається у військову форму дорогою на фронт, стати воїном і знати певні примітивні навички війни. Їх відправляють як загони, які визначають вогневі позиції наших ЗСУ", – сказав Гайдай.

різні підрозділи з бурятії, якутії, сахаліну тощо;

ЛНР-івці, які воюють вже 9-й рік.

Скільки людей живе під російською окупацією

Наразі на Луганщині проживає до 350 000 людей – цифра є приблизною. "Це якщо брати територію області, що була підконтрольна Україні після окупації у 2014 році", – пояснив він.

Крім того, область треба поділити на дві частини. Є території, де не було активних бойових дій. Там люди живуть здебільшого у сільській місцевості, у них є домогосподарства, тож ситуація більш-менш стабільна. Натомість мешканці територій Луганщини, де відбувалася активна фаза бойових дій – там усе зруйноване російськими обстрілами.

"Зруйнована уся критична інфраструктура, все, що стосується газу, воду, електропостачання. Великі міста в опалювальний сезон – це буде критична проблема. Якщо Рубіжне мало децентралізацію опалення раніше, то Лисичанськ та Сєвєродонецьк – уся система буде розморожена. Я не знаю, як люди там будуть жити. Адже окупанти нічого не роблять, крім гучних заяв", – наголосив він.

Люди приїжджають та виїжджають

Гайдай розповів, що наразі відбувається міграція людей в обидва боки, через те, що активна фаза бойових дій змістилася від міст.

Люди іноді хочуть приїхати. Хтось думає, що там можна жити, хтось просто хоче забрати теплі речі. Але люди, які приїжджають і бачать, що відбувається у регіоні – потім їдуть,

– сказав він.

Очільник Луганської ОВА зауважив, що є три шляхи виїзду:

Через Харківську область – але він небезпечний; Через Запорізьку область – довгий, там треба проходити фільтрацію; Через росію та балтійські країни – довгий та дорогий, потрібно добиратися три доби, квитки на усі напрямки коштуватимуть близько 300 євро.

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