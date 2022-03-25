Россияне потеряли более 16 тысяч солдат в войне в Украине
25 марта 2022 , 10:54Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Потери оккупанта в войне в Украине превысили 16 100 человек. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ориентировочные потери врага обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины. Стольких военных государство-агрессор лишилось за месяц вторжения на украинскую землю.
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Потери врага по состоянию на 25 марта:
- личного состава – 16 100 человек;
- танков – 561;
- боевых бронированных машин – 1 625;
- артиллерийских систем – 291;
- РСЗО – 90;
- средств ПВО – 49;
- самолетов – 115;
- вертолетов – 125;
- автомобильной техники – 1 089;
- кораблей / катеров – 5;
- цистерн с ГСМ – 72;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;
- специальной техники – 18.
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